Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 33 тыс. боеприпасов

В частности, было изъято 476 авиационных бомб

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала 2018 года изъяли более 33 тыс. боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 33 037 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В частности, было изъято 476 авиационных бомб.

По данным ГСЧС, за три прошедших дня выявили 502 боеприпаса.

Как отмечается, соответствующие работы спасатели проводят ежедневно. Для предупреждения несчастных случаев спасатели просят соблюдать правила безопасного обращения с неизвестными предметами.

Напомним, ранее сообщалось, что саперы Вооруженных сил Украины обезвредили более 206 тыс. боеприпасов с начала боевых действий на Донбассе.