Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 33 тис. боєприпасів

Зокрема, було вилучено 476 авіаційних бомб

Піротехніки Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку 2018 року вилучили понад 33 тис. боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 33 037 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було вилучено 476 авіаційних бомб.

За даними ДСНС, за три минулі доби виявили 502 боєприпаси.

Як зазначається, відповідні роботи рятувальники проводять щодня. Для попередження нещасних випадків рятувальники просять дотримуватися правил безпечного поводження з невідомими предметами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сапери Збройних сил України знешкодили понад 206 тис. боєприпасів з початку бойових дій на Донбасі.