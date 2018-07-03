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Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 31,7 тыс. боеприпасов

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 23:48
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

За минувшие сутки пиротехники обнаружили 237 боеприпасов

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала 2018 года изъяли более 31,7 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 31 тыс. 792 взрывоопасных предметы, в том числе 407 авиационных бомб", - говорится в сообщении.

В частности, за минувшие сутки, 2 июля 2018 года, пиротехники осуществили 60 выездов, в ходе которых было выявлено 237 боеприпасов, в том числе 2 авиационные бомбы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Константиновке (Донецкая область) в результате взрыва боеприпаса пострадал подросток.

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Теги публикации: ГСЧС, боеприпасы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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