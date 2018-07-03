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Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 31,7 тис. боєприпасів

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 23:48
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

За минулу добу піротехніки виявили 237 боєприпасів

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку 2018 року вилучили понад 31,7 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 31 тис. 792 вибухонебезпечних предмети, у тому числі 407 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Закрема, за минулу добу, 2 липня 2018 року, піротехніки здійснили 60 виїздів, у ході яких було виявлено 237 боєприпасів, зокрема 2 авіаційні бомби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Костянтинівці (Донецька область) внаслідок вибуху боєприпасу постраждав підліток.

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Теги публікації: ДСНС, боеприпасы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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