Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 31,7 тис. боєприпасів

За минулу добу піротехніки виявили 237 боєприпасів

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку 2018 року вилучили понад 31,7 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 31 тис. 792 вибухонебезпечних предмети, у тому числі 407 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Закрема, за минулу добу, 2 липня 2018 року, піротехніки здійснили 60 виїздів, у ході яких було виявлено 237 боєприпасів, зокрема 2 авіаційні бомби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Костянтинівці (Донецька область) внаслідок вибуху боєприпасу постраждав підліток.