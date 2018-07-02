У Донецькій області внаслідок вибуху боєприпасу постраждав підліток

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Костянтинівці (Донецька область) внаслідок вибуху боєприпасу постраждав підліток. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Як зазначається, медики повідомили правоохоронцям, що до місцевої лікарні доставили 16-річного хлопця, який постраждав від вибуху невідомого предмету.

"Попередньо встановлено, що цього дня хлопець знайшов предмети, схожі на боєприпаси, та забрав їх з собою. Коли потерпілий спробував розібрати, один з них детонував у нього в руках", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок", правоохоронці встановлюють обставини події та проводять перевірку.

Фото: вилучене з місця події (police.dn.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області в житловому будинку стався вибух.