Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Донецькій області внаслідок вибуху боєприпасу постраждав підліток

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 10:03
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Костянтинівці (Донецька область) внаслідок вибуху боєприпасу постраждав підліток. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Як зазначається, медики повідомили правоохоронцям, що до місцевої лікарні доставили 16-річного хлопця, який постраждав від вибуху невідомого предмету.

"Попередньо встановлено, що цього дня хлопець знайшов предмети, схожі на боєприпаси, та забрав їх з собою. Коли потерпілий спробував розібрати, один з них детонував у нього в руках", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок", правоохоронці встановлюють обставини події та проводять перевірку.

Фото: вилучене з місця події (police.dn.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області в житловому будинку стався вибух.

На Багамах вибухнув катер з туристами У США чоловік напав з ножем на мігрантів, є постраждалі
Теги публікації: полиция, Донецкая область, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Відчуй себе у Венеції": відео підтопленого Києва викликало ажіотаж в мережі (відео)
"Київ відвідав бог грому": в мережі опублікували унікальні знімки блискавок під час грози (фото)
"Полякова відпочиває": Леся Нікітюк вразила фанатів довгими ногами (фото)
Розвалені будинки і "змита" дорога: вражаючі фото наслідків негоди в Чернігові
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся