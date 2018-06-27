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Интервью

Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 31 тыс. боеприпасов

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 22:55
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, пиротехники изъяли 403 авиационные бомбы

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 31 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 31 тыс. 300 взрывоопасных предметов, в том числе 403 авиационные бомбы", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что пиротехники ГСЧС за прошедшие сутки совершили 45 выездов, в ходе которых выявлены 197 боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий на Донбассе обезвредили более 206 тыс. боеприпасов.

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Теги публикации: ГСЧС, пиротехники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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