Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 31 тыс. боеприпасов

В частности, пиротехники изъяли 403 авиационные бомбы

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 31 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 31 тыс. 300 взрывоопасных предметов, в том числе 403 авиационные бомбы", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что пиротехники ГСЧС за прошедшие сутки совершили 45 выездов, в ходе которых выявлены 197 боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий на Донбассе обезвредили более 206 тыс. боеприпасов.