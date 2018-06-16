В Херсонской области изъяли оружие и боеприпасы

Правоохранители изъяли автомат Калашникова, револьвер, противотанковую мину марки ТМ 62М
В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и изъяли в Херсонской области оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.
Так, правоохранители установили, что местный житель хранил в собственном доме военные средства поражения. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли автомат Калашникова, револьвер, противотанковую мину марки ТМ 62М, около полусотни патронов и десять граммов каннабиса.
Напомним, ранее сообщалось, что ранее сегодня в Славянску Донецкой области разоблачили боевика так называемой "Донецкой народной республики" с арсеналом оружия.