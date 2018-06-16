В Херсонской области изъяли оружие и боеприпасы

Правоохранители изъяли автомат Калашникова, револьвер, противотанковую мину марки ТМ 62М

В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и изъяли в Херсонской области оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что местный житель хранил в собственном доме военные средства поражения. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли автомат Калашникова, револьвер, противотанковую мину марки ТМ 62М, около полусотни патронов и десять граммов каннабиса.

Фото: изъятое оружие "Изъятые средства поражения и наркотическое вещество направлено на экспертизу", - говорится в сообщении. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления по части первой ст. 263 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее сегодня в Славянску Донецкой области разоблачили боевика так называемой "Донецкой народной республики" с арсеналом оружия.