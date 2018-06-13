Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 28,6 тыс. боеприпасов

В частности, пиротехники изъяли 290 авиационных бомб

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 28,6 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В целом, с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 28 тыс. 658 взрывоопасных предметов, в том числе 290 авиационных бомб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство устаревших боеприпасов граждане находят в собственных домовладениях во время земельных работ или во время отдыха в лесу или возле водоемов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители изъяли у школьников более 100 патронов. Так, правоохранители установили, что 14-летняя школьница "дарила" ученикам патроны, которые принесла из дома.