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Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 28,6 тис. боєприпасів

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 00:25
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, піротехніки вилучили 290 авіаційних бомб

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 28,6 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 28 тис. 658 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 290 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість застарілих боєприпасів громадяни знаходять у власних домоволодіннях під час земельних робіт або під час відпочинку у лісі чи біля водойм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області правоохоронці вилучили у школярів понад 100 патронів. Так, правоохоронці встановили, що 14-річна школярка "дарувала" учням набої, які принесла з дому. 

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Теги публікації: ДСНС, боеприпасы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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