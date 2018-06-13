Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 28,6 тис. боєприпасів

Зокрема, піротехніки вилучили 290 авіаційних бомб

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 28,6 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 28 тис. 658 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 290 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більшість застарілих боєприпасів громадяни знаходять у власних домоволодіннях під час земельних робіт або під час відпочинку у лісі чи біля водойм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області правоохоронці вилучили у школярів понад 100 патронів. Так, правоохоронці встановили, що 14-річна школярка "дарувала" учням набої, які принесла з дому.