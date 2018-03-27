Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 10 тыс. боеприпасов

В частности, пиротехники изъяли 110 авиационных бомб

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 10 тысяч боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В целом, с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 10 тыс. 942 взрывоопасных предметов, в том числе 110 авиационных бомб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пиротехники ГСЧС ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

В частности, за минувшие сутки пиротехники осуществили 18 выездов, во время которых изъяли и уничтожили 129 взрывоопасных предметов, в том числе 1 авиационную бомбу.

Недавно в Николаевской области также было уничтожено авиационную бомбу.

Напомним, 24 марта у жителя Одесской области правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.