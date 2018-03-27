Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 10 тис. боєприпасів

Зокрема, піротехніки вилучили 110 авіаційних бомб

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 10 тисяч боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 10 тис. 942 вибухонебезпечних предмети, у тому числі 110 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, піротехніки ДСНС щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, за минулу добу піротехніки здійснили 18 виїздів, під час яких вилучили та знищили 129 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 авіаційну бомбу.

Нещодавно у Миколаївській області також було знищено авіаційну бомбу.

Нагадаємо, 24 березня у жителя Одеської області правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.