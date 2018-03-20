Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 10 тис. боєприпасів

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 22:40
Фото: сапер (dsns.gov.ua)
Фото: сапер (dsns.gov.ua)

Зокрема, піротехніки вилучили 107 авіаційних бомб

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 10 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Як зазначається, піротехніки ДСНС щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів. Зокрема, за минулу добу піротехніки здійснили 20 виїздів, під час яких вилучили та знищили 284 вибухонебезпечних предмети.

"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 10 379 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 107 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найчастіше, застарілі снаряди знаходять громадяни на відкритих територіях поблизу населених пунктів або у лісових масивах, а також під час будівельних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 14 березня 2018 року піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вилучили понад 9,6 тис. боєприпасів. 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках Негода в Україні: у ДСНС розповіли про ситуацію в країні
Теги: ДСНС, боеприпасы, пиротехники
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top