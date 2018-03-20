Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 10 тис. боєприпасів

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 10 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Як зазначається, піротехніки ДСНС щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів. Зокрема, за минулу добу піротехніки здійснили 20 виїздів, під час яких вилучили та знищили 284 вибухонебезпечних предмети.

"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 10 379 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 107 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найчастіше, застарілі снаряди знаходять громадяни на відкритих територіях поблизу населених пунктів або у лісових масивах, а також під час будівельних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 14 березня 2018 року піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вилучили понад 9,6 тис. боєприпасів.