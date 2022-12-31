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Піротехніка на свята заборонена: у поліції розповіли про наслідки її застосування

Фото: в Україні заборонено використання піротехніки під час свят (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Використання піротехніки в Україні заборонено. У новорічні свята ця заборона також залишається чинною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника начальника патрульної поліції України Олексія Білошицького.

Поліцейські зазначають, що у більшості областей України військові адміністрації вже заборонили використання піротехнічних виробів. Ближче до новорічних свят ця заборона пошириться і на інші регіони.

Чи є відповідальність за використання салютів та петард?

Відповідальність є і навіть за кількома статтями КУпАП.

Піротехніка є засобами, які створюють шумові та звукові ефекти. До них відносяться хлопавки, феєрверки, бенгальські вогні, петарди, салюти та так звані свічки-феєрверки. Використовувати піротехнічні вироби під час воєнного стану – заборонено.

За якими статтями порушники можуть бути притягнуті до відповідальності:

  • стаття 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) – штраф від 1 020 грн до 1 700 грн + конфіскація таких коштів.
  • стаття 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) - штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч грн;
  • стаття 182 КУпАП (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях) – штраф від 85 грн до 255 грн, для посадових осіб – від 255 грн до 510 грн ;
  • стаття 296 КУпАП (хуліганство) – штраф від 17 тисяч до 34 тисяч грн , або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

При цьому в поліції закликають українців бути більш відповідальними та поважати співгромадян. Оскільки петарди чи салюти можуть сильно налякати інших.

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