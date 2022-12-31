Піротехніка на свята заборонена: у поліції розповіли про наслідки її застосування

Використання піротехніки в Україні заборонено. У новорічні свята ця заборона також залишається чинною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника начальника патрульної поліції України Олексія Білошицького.
Поліцейські зазначають, що у більшості областей України військові адміністрації вже заборонили використання піротехнічних виробів. Ближче до новорічних свят ця заборона пошириться і на інші регіони.
Чи є відповідальність за використання салютів та петард?
Відповідальність є і навіть за кількома статтями КУпАП.
Піротехніка є засобами, які створюють шумові та звукові ефекти. До них відносяться хлопавки, феєрверки, бенгальські вогні, петарди, салюти та так звані свічки-феєрверки. Використовувати піротехнічні вироби під час воєнного стану – заборонено.
За якими статтями порушники можуть бути притягнуті до відповідальності:
При цьому в поліції закликають українців бути більш відповідальними та поважати співгромадян. Оскільки петарди чи салюти можуть сильно налякати інших.
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