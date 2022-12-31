Пиротехника на праздники запрещена: в полиции рассказали о последствиях ее применения

Использование пиротехники в Украине запрещено. В новогодние праздники этот запрет также остается в силе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замначальника патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.
Полицейские отмечают, что в большинстве областей Украины военные администрации уже запретили использование пиротехнических изделий. Ближе к новогодним праздникам этот запрет распространится и на другие регионы.
Есть ли ответственность за использование салютов и петард?
Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП.
Пиротехника является средствами, которые создают шумовые и звуковые эффекты. К ним относятся хлопушки, фейерверки, бенгальские огни, петарды, салюты и так называемые свечи-фейерверки. Использовать пиротехнические изделия во время военного положения – запрещено.
По каким статьям нарушителей могут привлечь к ответственности:
При этом в полиции призывают украинцев быть более ответственными и уважать сограждан. Поскольку петарды или салюты могут сильно испугать других.
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