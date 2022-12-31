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Пиротехника на праздники запрещена: в полиции рассказали о последствиях ее применения

Фото: в Украине запрещено использование пиротехники во время праздников (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Использование пиротехники в Украине запрещено. В новогодние праздники этот запрет также остается в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замначальника патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.

Полицейские отмечают, что в большинстве областей Украины военные администрации уже запретили использование пиротехнических изделий. Ближе к новогодним праздникам этот запрет распространится и на другие регионы.

Есть ли ответственность за использование салютов и петард?

Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП.

Пиротехника является средствами, которые создают шумовые и звуковые эффекты. К ним относятся хлопушки, фейерверки, бенгальские огни, петарды, салюты и так называемые свечи-фейерверки. Использовать пиротехнические изделия во время военного положения – запрещено.

По каким статьям нарушителей могут привлечь к ответственности:

  • статья 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) - штраф от 1 020 грн до 1 700 грн + конфискация таких средств.
  • статья 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) - штраф в размере от 17 тысяч до 34 тысяч грн;
  • статья 182 КУоАП (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах) - штраф от 85 грн до 255 грн, для должностных лиц - от 255 грн до 510 грн;
  • статья 296 КУоАП (хулиганство) - штраф от 17 тысяч до 34 тысяч грн, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет.

При этом в полиции призывают украинцев быть более ответственными и уважать сограждан. Поскольку петарды или салюты могут сильно испугать других.

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пиротехникиНовогодние праздникиВойна в Украине