Пирог с черешней: топ 5 лучших рецептов

Пирог с черешней можно готовить на песочном тесте, ароматную летнюю ягоду также добавляют в кексы, бисквиты и чизкейки
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Рецепт этого пирога с черешней выручит, если рядом нет духовки или мультиварки. Готовить десерт чрезвычайно просто из доступных ингредиентов. Шоколадное тесто отлично сочетается со вкусом черешни, нотки корицы придают десерту пикантность. Необходимые продукты:
Вишню помыть, очистить от косточек, высушить. В сотейнике смешать масло с сахаром, поставить на медленный огонь, помешивая, дождаться растворения сахара и получения однородной массы. Остудить смесь до комнатной температуры, затем добавить яйца, взбить венчиком или миксром на низкой скорости.
Фото: Шоколадный пирог с черешней (facebook.com/Vkusovenok)
Муку просеять, добавить соду, какао, корицу. В сотейник с маслом и яйцами влить молоко и добавить сухие ингредиенты, хорошо вымесить.
Для пирога с черешней можно использовать керамическую форму, или одноразовую из фольги. Главное, чтобы по диаметру она подходила под размер сковороды. Смазать форму маслом, вылить тесто, а сверху разложить ягодки черешни.
Сковороду прогреть на медленном огне в течение 5 минут, после чего поместить в нее форму с пирогом, накрыть крышкой и готовить 40-45 минут. Готовность десерта проверить деревянной шпажкой.
Классический рецепт песочного пирога можно использовать для приготовления угощения к чаю в сезон черешни. Необходимые ингредиенты:
Фото: Песочный пирог с черешней (facebook.com/maryjanebar)
Яйца, сливочное масло и сахар смешать до однородности, после чего всыпать муку с разрыхлителем, и вымесить до тех пор, пока тесто не будет отставать от рук. Скатать в шар и убрать в холодильник на 10 минут. Вымытые и очищенные черешни сложить в сотейник и довести до кипения на небольшом огне, добавить крахмал. Перемешивать, пока масса не станет густой.
В разъёмной форме сделать из теста корж с бортиками, треть теста оставить. Выложить на корж начинку и немного загнуть бортики. Из оставшегося теста сделать решетку и притрусить пирог сахаром. Выпекать около часа при температуре 160 градусов. Песочный пирог с черешней можно подавать с шариком ванильного мороженого.
Черешневый кекс получается пропитанным, а его вкус немного напоминает запеканку. Для приготовления понадобится:
Фото: Йогуртовый пирог с черешней (pixabay.com/RitaE )
Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт, влить масло, высыпать ванилин и щепотку соли. Муку отдельно смешать с разрыхлителем и ввести в смесь. В разъемную форму вылить половину теста, разложить черешню и залить оставшимся тестом. Выпекать в заранее прогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут. Украсить кекс сверху можно ягодками черешни, глазурью или сахарной пудрой.
Еще один вариант выпечки с черешней - шоколадный бисквитно-творожный рулет. Необходимые ингредиенты:
Фото: Бисквитный рулет с черешней (pixabay.com/u11116)
Яйца взбить миксером, постепенно добавляя сахар, затем в смесь ввести муку, какао и крахмал, аккуратно перемешивая. Полученное тесто вылить в форму или на противень с пергаментом, отправить запекаться в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. После чего вынуть получившийся бисквит и свернуть его на пергаменте еще теплым. Сливки взбить с сахарной пудрой, добавить творог и нарезанную на половинки черешню, хорошо перемешать. Когда бисквит остынет, развернуть его и смазать сливочным кремом. Затем свернуть в рулет и нарезать ножом на порции.
Вкус пирога с черешней по этому рецепту очень похож на популярный десерт чизкейк, но готовится он гораздо проще. Вместо сливочного сыра, как в классическом рецепте, используется сметана с высоким процентом жирности. Продукты для приготовления основы:
Муку просеять и затем смешать с разрыхлителем, яйца взбить с солью, добавить растопленное сливочное масло и соединить с мукой. Замесить тесто, скатать в шар и убрать в холод на 30 минут. В это время приготовить заливку, для которой будут нужны ингредиенты:
Фото: Пирог с черешневым конфитюром (pixabay.com/pixel1)
Взбить яйца, сахарную пудру смешать со сметаной и яйцами, добавить ванилин и крахмал. Разъемную форму застелить пергаментом, достать тесто из холодильника и распределить его тонким слоем по дну формы, образуя бортики. Затем вылить сметанную начинку и выпекать при 180 градусах около 40-45 минут.
Пока пирог в духовке, следует приготовить черешневый конфитюр. На 500 г черешни необходимо взять 300 г сахара, 50 мл воды и пару веточек мяты. Черешню помыть, очистить от косточек, сложить в сотейник, добавить сахар и поставить на огонь на 5 минут, затем добавить воду и мяту, довести до кипения и снять с плиты. Удалить веточки мяты и охладить. Когда пирог будет готов, достать его из разъемной формы, залить конфитюром и посыпать тертым шоколадом.
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