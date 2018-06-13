Пирог с черешней: топ 5 лучших рецептов

Пирог с черешней можно готовить на песочном тесте, ароматную летнюю ягоду также добавляют в кексы, бисквиты и чизкейки

Рецепты пирога с черешней на скорую руку, десерты к чаю и угощения для праздничного стола - в подборке Styler.

Пирог с черешней: быстрый рецепт на сковороде

Рецепт этого пирога с черешней выручит, если рядом нет духовки или мультиварки. Готовить десерт чрезвычайно просто из доступных ингредиентов. Шоколадное тесто отлично сочетается со вкусом черешни, нотки корицы придают десерту пикантность. Необходимые продукты:

Масло сливочное - 60 г

Мука пшеничная - 100 г

Черешня без косточек - 100 г

Корица - 0,5 ч.л.

Какао-порошок - 10 г

Сода - 0.3 ч.л.

Яйцо куриное - 2 шт.

Молоко - 50 мл

Сахар - 60 г

Вишню помыть, очистить от косточек, высушить. В сотейнике смешать масло с сахаром, поставить на медленный огонь, помешивая, дождаться растворения сахара и получения однородной массы. Остудить смесь до комнатной температуры, затем добавить яйца, взбить венчиком или миксром на низкой скорости.

Фото: Шоколадный пирог с черешней (facebook.com/Vkusovenok)

Муку просеять, добавить соду, какао, корицу. В сотейник с маслом и яйцами влить молоко и добавить сухие ингредиенты, хорошо вымесить.

Для пирога с черешней можно использовать керамическую форму, или одноразовую из фольги. Главное, чтобы по диаметру она подходила под размер сковороды. Смазать форму маслом, вылить тесто, а сверху разложить ягодки черешни.

Сковороду прогреть на медленном огне в течение 5 минут, после чего поместить в нее форму с пирогом, накрыть крышкой и готовить 40-45 минут. Готовность десерта проверить деревянной шпажкой.

Пирог с черешней на песочном тесте

Классический рецепт песочного пирога можно использовать для приготовления угощения к чаю в сезон черешни. Необходимые ингредиенты:

яйца - 2 шт.

масло сливочное - 100 г

мука - 2 стакана

разрыхлитель - 10г

крахмал - 1 ст.л.

сахар - 100 г

черешня без косточки - 200 г

Фото: Песочный пирог с черешней (facebook.com/maryjanebar)

Яйца, сливочное масло и сахар смешать до однородности, после чего всыпать муку с разрыхлителем, и вымесить до тех пор, пока тесто не будет отставать от рук. Скатать в шар и убрать в холодильник на 10 минут. Вымытые и очищенные черешни сложить в сотейник и довести до кипения на небольшом огне, добавить крахмал. Перемешивать, пока масса не станет густой.

В разъёмной форме сделать из теста корж с бортиками, треть теста оставить. Выложить на корж начинку и немного загнуть бортики. Из оставшегося теста сделать решетку и притрусить пирог сахаром. Выпекать около часа при температуре 160 градусов. Песочный пирог с черешней можно подавать с шариком ванильного мороженого.

Йогуртовый кекс: рецепт нежного пирога с черешней

Черешневый кекс получается пропитанным, а его вкус немного напоминает запеканку. Для приготовления понадобится:

яйца - 2 шт

сахар - 200 г

мука - 240 г

масло растительное без запаха - 100 мл

йогурт без добавок - 200 мл

разрыхлитель - 18 г

ванилин - 0,5 ч.л.

соль - 1 щепотка

черешня без косточки - 250 г

Фото: Йогуртовый пирог с черешней (pixabay.com/RitaE )

Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт, влить масло, высыпать ванилин и щепотку соли. Муку отдельно смешать с разрыхлителем и ввести в смесь. В разъемную форму вылить половину теста, разложить черешню и залить оставшимся тестом. Выпекать в заранее прогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут. Украсить кекс сверху можно ягодками черешни, глазурью или сахарной пудрой.

Бисквитный рулет с черешней

Еще один вариант выпечки с черешней - шоколадный бисквитно-творожный рулет. Необходимые ингредиенты:

черешня без косточки - 200 г

протертый творог или творожная масса 5% - 150 г

жирные сливки - 150 мл

сахарная пудра - 100 г

яйца - 6 шт.

сахар - 100 г

крахмал - 30 г

мука - 80 г

какао - 10 г

Фото: Бисквитный рулет с черешней (pixabay.com/u11116)

Яйца взбить миксером, постепенно добавляя сахар, затем в смесь ввести муку, какао и крахмал, аккуратно перемешивая. Полученное тесто вылить в форму или на противень с пергаментом, отправить запекаться в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. После чего вынуть получившийся бисквит и свернуть его на пергаменте еще теплым. Сливки взбить с сахарной пудрой, добавить творог и нарезанную на половинки черешню, хорошо перемешать. Когда бисквит остынет, развернуть его и смазать сливочным кремом. Затем свернуть в рулет и нарезать ножом на порции.

Пирог с черешней а-ля чизкейк

Вкус пирога с черешней по этому рецепту очень похож на популярный десерт чизкейк, но готовится он гораздо проще. Вместо сливочного сыра, как в классическом рецепте, используется сметана с высоким процентом жирности. Продукты для приготовления основы:

мука - 350-400 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

сахар - 100 г

яйца - 2 шт.

масло сливочное - 120 г

щепотка соли.

Муку просеять и затем смешать с разрыхлителем, яйца взбить с солью, добавить растопленное сливочное масло и соединить с мукой. Замесить тесто, скатать в шар и убрать в холод на 30 минут. В это время приготовить заливку, для которой будут нужны ингредиенты:

крахмал кукурузный - 3 ст.л.

сахарная пудра - 120 г

сметана 20 % - 300 г

яйца - 2 штуки

ванилин - 5 г.

Фото: Пирог с черешневым конфитюром (pixabay.com/pixel1)

Взбить яйца, сахарную пудру смешать со сметаной и яйцами, добавить ванилин и крахмал. Разъемную форму застелить пергаментом, достать тесто из холодильника и распределить его тонким слоем по дну формы, образуя бортики. Затем вылить сметанную начинку и выпекать при 180 градусах около 40-45 минут.

Пока пирог в духовке, следует приготовить черешневый конфитюр. На 500 г черешни необходимо взять 300 г сахара, 50 мл воды и пару веточек мяты. Черешню помыть, очистить от косточек, сложить в сотейник, добавить сахар и поставить на огонь на 5 минут, затем добавить воду и мяту, довести до кипения и снять с плиты. Удалить веточки мяты и охладить. Когда пирог будет готов, достать его из разъемной формы, залить конфитюром и посыпать тертым шоколадом.

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