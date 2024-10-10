Пірнула на нечувану глибину. Українка втретє стала чемпіонкою світу в підводному плаванні

Восьма планетарна першість стартувала на середземноморському узбережжі Греції. Українка приїхала на турнір після підготовки в оптимальніших умовах – зараз температура на водній поверхні всього 24 градуси.

Садурська в перший змагальний день пірнала з моноластою. Вона виконала найглибше занурення в кар'єрі та встановила абсолютний рекорд для України – 103 м. Для прикладу, висота монументу Батьківщина-Мати в Києві менша на метр. Дайверка оновила досягнення, що належало Наталії Жарковій (102 м).

У дисципліні "вільне занурення по тросу" Садурська пірнула на 95 м. Цього результату виявилося достаньо для завоювання золотої нагороди змагань. Українська дайверка втретє поспіль здобула медаль найвищого ґатунку на чемпіонатах світу.

"Головне завдання на цих змаганнях – гідно представити Україну. Це можливість нагадати світові, що війна в нашій країні триває і що ми готові боротися, але нам потрібна підтримка. А друга, не менш важлива частина місії, – нагадати українцям, що ми неймовірна нація з величезним потенціалом і нам є, що показати світові", – розповіла Садурська.