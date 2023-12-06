ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З пірначем замість Мазепи. Нацбанк ввів в обіг монету до дня ЗСУ

Середа 06 грудня 2023 17:14
UA EN RU
З пірначем замість Мазепи. Нацбанк ввів в обіг монету до дня ЗСУ Фото: в НБУ презентували нову пам'ятну монету "Командування об'єднаних сил Збройних сил України" (bank.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Національному банку України з нагоди Дня Збройних сил України сьогодні, 6 грудня, презентували нову пам'ятну монету "Командування об'єднаних сил Збройних Сил України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Новинка номіналом 10 гривень вводиться в обіг відсьогодні.

Ця пам'ятна монета продовжує серію "Збройні Сили України". Вона присвячена Командуванню об'єднаних сил ЗСУ - окремому органу військового управління стратегічного рівня всіма міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил) для проведення об'єднаних операцій за завданням Верховного головнокомандувача та Генштабу.

Представили монету голова НБУ Андрій Пишний та Командувач об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Особливості дизайну

Аверс монети ідентичний до аверсу оборотної монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети в центрі зображена емблема Командування об'єднаних сил ЗСУ.

З пірначем замість Мазепи. Нацбанк ввів в обіг монету до дня ЗСУ

У НБУ презентували нову пам'ятну монету "Командування об'єднаних сил Збройних сил України" (фото: bank.gov.ua)

Як зазначив голова Нацбанку, на монеті вирішили зобразити емблему Командування об’єднаних сил ЗСУ - традиційну козацьку зброю - пірнач на фоні двох схрещених шабель

Нагадаємо, що вид холодної зброї пернач є різновидом булави, є металевою голівкою з гострими виступами, насаджену на держално.

"Цей шеврон, втілений в монеті, є дуже чітким і промовистим. Бо насправді ви ті, хто успадкував столітню звитягу українського воїнства", - наголосив Пишний.

Характеристики та тираж

  • Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом,
  • маса становить 6,4 г,
  • діаметр - 23,5 мм,
  • тираж - 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук у сувенірній упаковці),
  • група монет - рифлена.

Як зазначили в НБУ, як і всі інші оборотні монети України, новинка є обов'язковою до прийому за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк 26 листопада випустив пам'ятну монету, присвячену українській мові.

Нагадаємо також, що перед цим НБУ випустив пам'ятні медалі на честь українських міст-героїв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України монети гривні Збройні сили України
NEWS
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО