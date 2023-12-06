З пірначем замість Мазепи. Нацбанк ввів в обіг монету до дня ЗСУ

У Національному банку України з нагоди Дня Збройних сил України сьогодні, 6 грудня, презентували нову пам'ятну монету "Командування об'єднаних сил Збройних Сил України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку .

Новинка номіналом 10 гривень вводиться в обіг відсьогодні.

Ця пам'ятна монета продовжує серію "Збройні Сили України". Вона присвячена Командуванню об'єднаних сил ЗСУ - окремому органу військового управління стратегічного рівня всіма міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил) для проведення об'єднаних операцій за завданням Верховного головнокомандувача та Генштабу.

Представили монету голова НБУ Андрій Пишний та Командувач об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Особливості дизайну

Аверс монети ідентичний до аверсу оборотної монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети в центрі зображена емблема Командування об'єднаних сил ЗСУ.

У НБУ презентували нову пам'ятну монету "Командування об'єднаних сил Збройних сил України" (фото: bank.gov.ua)

Як зазначив голова Нацбанку, на монеті вирішили зобразити емблему Командування об’єднаних сил ЗСУ - традиційну козацьку зброю - пірнач на фоні двох схрещених шабель

Нагадаємо, що вид холодної зброї пернач є різновидом булави, є металевою голівкою з гострими виступами, насаджену на держално.

"Цей шеврон, втілений в монеті, є дуже чітким і промовистим. Бо насправді ви ті, хто успадкував столітню звитягу українського воїнства", - наголосив Пишний.

Характеристики та тираж

Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом,

маса становить 6,4 г,

діаметр - 23,5 мм,

тираж - 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук у сувенірній упаковці),

група монет - рифлена.

Як зазначили в НБУ, як і всі інші оборотні монети України, новинка є обов'язковою до прийому за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.