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С перначом вместо Мазепы. Нацбанк ввел в обращение монету ко Дню ВСУ

Среда 06 декабря 2023 17:14
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С перначом вместо Мазепы. Нацбанк ввел в обращение монету ко Дню ВСУ Фото: в НБУ презентовали новую памятную монету "Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины" (bank.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Национальном банке Украины по случают Дня Вооруженных сил Украины сегодня, 6 декабря, презентовали новую памятную монету "Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Новинка номиналом 10 гривен вводится в обращение с сегодняшнего дня.

Данная памятная монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". Она посвящена Командованию объединенных сил ВСУ - отдельному органу военного управления стратегического уровня всеми межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил) для проведения объединенных операций по заданию Верховного главнокомандующего и Генштаба.

Представили монету председатель НБУ Андрей Пышный и Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Особенности дизайна

Аверс монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты в центре изображена эмблема Командования объединенных сил ВСУ.

С перначом вместо Мазепы. Нацбанк ввел в обращение монету ко Дню ВСУ

В НБУ презентовали новую памятную монету "Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины" (фото: bank.gov.ua)

Как отметил председатель Нацбанка, на монете решили изобразить эмблему Командование объединенных сил ВСУ - традиционное казацкое оружие - пернач на фоне двух скрещенных сабель.

Напомним, что вид холодного оружия пернач является разновидностью булавы, представляет собой металлическую головку с острыми выступами, насаженную на держатель.

"Этот шеврон, воплощенный в монете, очень четкий и выразительный. Ведь на самом деле вы те, кто унаследовал столетнюю победу украинского воинства", - подчеркнул Пышный.

Характеристики и тираж

  • Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом,
  • масса составляет 6,4 г,
  • диаметр - 23,5 мм,
  • тираж - 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук в сувенирной упаковке),
  • группа монеты - рифленая.

Как отметили в НБУ, как и все другие оборотные монеты Украины, новинка обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Ранее сообщалось, что Нацбанк 26 ноября выпустил памятную монету, посвященную украинскому языку.

Напомним также, перед этим НБУ выпустил памятные медали в честь украинских городов-героев.

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Национальный банк Украины монети гривні Вооруженные силы Украины
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