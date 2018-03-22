Буффон по завершению карьеры будет работать в сборной Италии

Должность пока обсуждается

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон после завершения карьеры может получить работу в сборной Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В последние месяцы ходит все больше разговоров о том, что по окончании сезона легендарный 40-летний голкипер повесит перчатки на гвоздь.

По информации источника, он может войти как в тренерский штаб команды, так и стать в ней менеджером. Сам Буффон в одном из интервью ранее заявил, что не определился, будет ли завершать карьеру.

Джанлуиджи Буффон в составе сборной Италии за свою карьеру сыграл 175 матчей, на "нуль" отстоял 140 игр. С 2001 года выступает в составе "Ювентуса". В туринской команде провел 467 матчей, в 347 из них сохранив ворота в неприкосновенности.

Напомним, Войцех Щенсны станет основным вратарем "Ювентуса" с уходом Буффона.