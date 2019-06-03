Пинчук непублично посещал администрацию Зеленского

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" заметили, что олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

По данным журналистов, около 19 часов вечера 31 мая автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

Журналисты заметили авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы возле тех самых ворот Администрации президента Зеленского также во вторник 28 мая.

Программа "Схемы" отправила запросы на имя президента Владимира Зеленского и Виктора Пинчука с просьбой пояснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.

Напомним, программа "Схемы: коррупция в деталях" - это совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший".

Как сообщало РБК-Украина 3 июня президент Владимир Зеленский вернул тестя Пинчука Леонида Кучму в трехстороннюю контактную группу на переговорах по Донбассу в Минске.