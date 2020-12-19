Пинчук и Коломойский не смогут получать льготы на ток сразу с 2021, - Тынный

Олигархи Виктор Пинчук и Игорь Коломойский не смогли ввести в действие эксклюзивные льготы на электричество для своих заводов сразу с января 2021 года, но будут стараться все же реализовать эту задачу с помощью народных депутатов в течение следующего года.

Об этом написал бизнесмен, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный в колонке на "Экономической правде", напомнив, что льготы на электричество для отдельных заводов могли предоставляться через пролоббированный в законодательстве термин "зеленая" металлургия.

По его словам, этот срок введен всего лишь для 4 украинских металлургических предприятий. Это, в частности, "Днепросталь" (или "Интерпайп-Сталь", г. Днепр), "Днепроспецсталь" (г. Запорожье), "Электросталь" (г. Курахово Донецкой обл) и "Азовэлектросталь" (г. Мариуполь).

Из открытых данных можно найти, что основными владельцами этих активов являются влиятельные бизнесмены Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, а также россиянин Александр Бабаков.

"В обосновании необходимости льготных цен на электрический ток для этих предприятий говорилось, что именно эти заводы, вроде, оказывают настолько мало выбросов, которые должны быть освобождены от доплаты за развитие возобновляемой энергетики. Цинично, но просто и без прикрас", - пишет Тынный.

Он утверждает, что цена вопроса и для энергорынка, и для металлургии не маленькая. Например, недавно регулятор НКРЭКУ, со ссылкой на этот закон, утвердил "обычный" тариф на декабрь месяц в размере 312,76 грн за МВт-ч, и отдельно втрое меньший тариф для предприятий так называемой "зеленой" металлургии на уровне 91,73 грн за МВт-ч.

Как подчеркнул бизнесмен, заказчики такой льготы не получили скидку. Такую процедуру должно разработать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и позже ее нужно утвердить решением Кабмина. Но против дискриминации выступили ведущие бизнес-ассоциации, а также инвесторы в возобновляемую энергетику.

"К этому проекту документа очень много замечаний у различных центральных органов исполнительной власти. Специально собирался правительственный комитет, который 10 декабря вернул соответствующий проект постановления и не допустил его даже на рассмотрение членов Кабмина", - уточнил эксперт.

Он пояснил, что добавленое еще летом понятие "зеленая" металлургия в национальное законодательство настолько "сырое", что не полностью гармонирует с существующим национальным законодательством, законодательными и нормативными актами.

"Пока что, 9 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила не повторять неудачный декабрьский эксперимент и утвердила тариф на передачу электроэнергии для ПАО "Укрэнерго" на весь 2021 год, совсем не выделив льготный тариф для электрометаллургов", - добавил Тынный.

По его словам, чиновники в НКРЭКУ и в Кабмине не хотят рисковать и подставляться ради, очевидно, очень рискованной льготы и контроверсийной преференции для всего-навсего 4 предприятий и аналогов которой в мире не найти.

"Очевидно, дискриминация большинства потребителей ради льготы нескольким предприятиям отрасли не имеет права на существование. Но наверное, ловкие лоббисты электрометаллургов попытаются снова протянуть через парламент дополнительные правки, чтобы исправить ошибки и сделать этот странный термин "зеленая металлургия" более жизнеспособным", - резюмировал Тынный.

Как сообщалось, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии - для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики.

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп сталь" Виктора Пинчука и позволит экономить компании Пинчука $12-15 млн ежегодно.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 года получило 28,6 млрд грн убытка, Владимир Кудрицкий в интервью "Бизнес.Цензор" заявил, что льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все другие потребители", - сказал Кудрицкий.

По мнению председателя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александра Козакевича, эксклюзивные льготы на электричество для предприятий "зеленой" металлургии, это ноу-хау Украины, что ставит другие предприятия в дискриминационные условия работы.