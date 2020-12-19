Олігархи Віктор Пінчук та Ігор Коломойський не змогли ввести в дію ексклюзивні пільги на струм для своїх заводів одразу з січня 2021 року, але будуть намагатися все ж реалізувати це завдання за допомогою народних депутатів протягом наступного року.

Про це написав бізнесмен, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний у колонці на "Економічній правді", нагадавши, що пільги на струм для окремих заводів могли надаватися через пролобійований в законодавстві термін "зелена" металургія.

За його словами, цей термін запроваджено всього лише для 4 українських металургійних підприємств. Це, зокрема, "Дніпросталь" (або "Інтерпайп-Сталь", м. Дніпро), "Дніпроспецсталь" (м. Запоріжжя), "Електросталь" (м. Курахово Донецької обл) та "Азовелектросталь" (м. Маріуполь).

З відкритих даних можна знайти, що основними власниками цих активів є впливові бізнесмени Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, а також росіянин Олександр Бабаков.

"В обґрунтуванні необхідності пільгових цін на електричний струм для цих підприємств говорилося, що саме ці заводи, начебто, чинять настільки мало викидів, що мають бути звільнені від доплати за розвиток відновлюваної енергетики. Цинічно, але просто і без прикрас", - пише Тинний.

Він стверджує, що ціна питання і для енергоринку, і для металургії не маленька. Наприклад, нещодавно регулятор НКРЕКП, з посиланням на цей закон, затвердив "звичайний" тариф на грудень місяць в розмірі 312,76 грн за МВт-год, і окремо втричі менший тариф для підприємств так званої "зеленої" металургії на рівні 91,73 грн за МВт-год.

Як підкреслив бізнесмен, замовники такої пільги не отримали знижку. Таку процедуру мало б розробити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і пізніше її потрібно затвердити рішенням Кабміну. Але проти дискримінації виступили провідні бізнес-асоціації, а також інвестори у відновлювану енергетику.

"До цього проекту документу дуже багато зауважень у різноманітних центральних органів виконавчої влади. Спеціально збирався урядовий комітет, який 10 грудня повернув відповідний проєкт постанови і не допустив його, навіть, на розгляд членів Кабміну", - уточнив експерт.

Він пояснив, що додане ще влітку поняття "зелена" металургія в національне законодавство настільки "сире", що не гармоніює повністю із існуючим національним законодавством, регуляторними та нормативними актами.

"Поки що, 9 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила не повторювати невдалий грудневий експеримент і затвердила тариф на передачу електроенергії для ПАТ "Укренерго" на весь 2021 рік, зовсім не виокремивши пільговий тариф для електрометалургів", - додав Тинний.

За його словами, чиновники в НКРЕКП та в Кабміні не хочуть ризикувати і підставлятись заради, вочевидь, дуже ризикованої пільги та контроверсійної преференції для всього-на-всього 4 підприємств і аналогів якій у світі не знайти.

"Вочевидь, дискримінація більшості споживачів заради пільги кільком підприємствам галузі не має права на існування. Але напевно, вправні лобісти електрометалургів спробують знову протягнути через парламент додаткові правки, аби виправити помилки і зробити цей дивний термін "зелена металургія" більш життєздатним", - резюмував Тинний.

Як повідомлялося, в законі 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроєкті №3658, щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємств "зеленої" металургії - для них буде застосовуватися тариф на передачу, яка не враховуватиме витрати "Укренерго" на виплати з фінансуванню розвитку "зеленої" енергетики.

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття "зелена" металургія закладено виключно в інтересах одного підприємства - заводу "Інтерпайп сталь" Віктора Пінчука і дозволить економити компанії Пінчука $12-15 млн щорічно.

Голова правління НЕК "Укренерго", яке за підсумками 9 місяців 2020 року отримало 28,6 млрд грн збитку, Володимир Кудрицький в інтерв'ю "Бізнес.Цензор" заявив, що пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такою, що, по суті, ставить у нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять усі інші споживачі", - сказав Кудрицький.

На думку голови Української асоціації відновлюваної енергетики Олександра Козакевича, ексклюзивні пільги на електрику для підприємств "зеленої" металургії, це ноу-хау України, що ставить інші підприємства в дискримінаційні умови роботи.