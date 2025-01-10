У PIN-UP відреагували на затримання власника: відкидать всі звинувачення

Гемблінг-компанія PIN-UP Ukraine офіційно заперечує свою причетність до будь-яких незаконних фінансових операцій та відкидає звинувачення, висунуті Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора України стосовно власника компанії Ігоря Зотька.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну заяву компанії.

"PIN-UP Ukraine наголошує, що не має і ніколи не мала жодних зв’язків із російським капіталом або підсанкційними особами. Звинувачення, які пролунали, ми вважаємо необґрунтованими та не підкріпленими доказами. Ми також переконані, що дії, спрямовані проти нашого бізнесу, можуть бути розцінені як спроба перешкодити діяльності одного з найбільших платників податків у гемблінг-індустрії України", - заявили в компанії.

В компанії також заявили, що всі права та обов’язки, як організатора азартних ігор в Україні під брендом PIN-UP, належать ТОВ "Укр Гейм Технолоджі". Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Зотько, який одноосібно здійснює управління компанією.

Вони також наголосили, що готові до співпраці з правоохоронними органами для встановлення усіх обставин справи.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялось, що правоохоронці затримали власника онлайн-казино PIN-UP. Його підозрюють у відмиванні російських грошей.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним власникам казино, директору, власнику торгової марки та керівнику КРАІЛ.

Також РБК-Україна писало, що минулого місяця суд обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.

