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В PIN-UP отреагировали на задержание владельца: отвергают все обвинения

Пятница 10 января 2025 11:38
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В PIN-UP отреагировали на задержание владельца: отвергают все обвинения Фото: В PIN-UP отреагировали на задержание владельца: отвергают все обвинения PIN-UP отреагировали на задержание владельца: отвергают все обвинения
Автор: Александр Мороз

Гемблинг-компания PIN-UP Ukraine официально отрицает свою причастность к каким-либо незаконным финансовым операциям и отвергает обвинения, выдвинутые Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора Украины в отношении владельца компании Игоря Зотько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.

"PIN-UP Ukraine подчеркивает, что не имеет и никогда не имела никаких связей с российским капиталом или подсанкционными лицами. Обвинения, которые прозвучали, мы считаем необоснованными и не подкрепленными доказательствами. Мы также убеждены, что действия, направленные против нашего бизнеса, могут быть расценены как попытка помешать деятельности одного из крупнейших налогоплательщиков в гемблинг-индустрии Украины", - заявили в компании.

В компании также заявили, что все права и обязанности, как организатора азартных игр в Украине под брендом PIN-UP, принадлежат ООО "Укр Гейм Технолоджи". Конечным бенефициарным владельцем компании является Зотько, который единолично осуществляет управление компанией.

Они также отметили, что готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, 10 января сообщалось, что правоохранители задержали владельца онлайн-казино PIN-UP. Его подозревают в отмывании российских денег.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим владельцам казино, директору, владельцу торговой марки и руководителю КРАИЛ.

Также РБК-Украина писало, что в прошлом месяце суд избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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