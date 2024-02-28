PIN-UP Foundation евакуював з Харківської області три дитячі будинки

Благодійний фонд PIN-UP Foundation продовжує надавати допомогу постраждалим від війни українцям. У воєнних умовах волонтери фонду успішно евакуювали 31 українця з Харківської області до безпечного міста Тернопіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Як йдеться у повідомленні, PIN-UP Foundation відгукнувся на звернення громади Великого Бурлука Харківської області, яка просила про допомогу в евакуації трьох будинків дитячого типу з-під обстрілів до безпечного міста.

Процес евакуації з Великого Бурлука до міста Харків відбувався у співпраці з Харківським координаційним центром, ГО "Я Врятований", ГО "Проліска" та ГО "Пʼятихатки-Бам". Після прибуття у Харків діти були забезпечені їжею та необхідними засобами, а потім переправлені на потяг до Тернополя.

На прохання волонтерів PIN-UP Foundation керівництво Харківського залізничного вокзалу забезпечило додатковий вагон для комфортного перевезення. Загалом з трьох дитячих будинків було евакуйовано 31 людину, з яких 25 неповнолітніх дітей.

"Ми продовжуємо спостерігати наслідки страшної війни, в якій страждають діти. У ці важкі часи мета фонду - надати їм необхідну безпеку та захист. Я вдячна всім волонтерам і працівникам Харківського залізничного вокзалу, які долучилися до цієї місії порятунку. Лише у єдності ми забезпечимо для наших дітей надію на майбутнє", - прокоментувала Марина Ільїна, президент PIN-UP Foundation.

Нагадаємо, це вже пʼята місія PIN-UP Foundation з евакуації людей у межах України та за кордон. Загалом силами фонду у безпечні місця було вивезено понад 150 українців. PIN-UP Foundation продовжить допомагати тим, хто цього потребує.

PIN-UP Foundation - благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України.

Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.

