PIN-UP Foundation допоміг понад 15-ти тисячам українців

Допомогу від благодійного фонду PIN-UP Foundation за весь період діяльності отримали 15 тисяч українців у понад 100 населених пунктах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Від початку повномасштабної війни в Україні власниця бренду PIN-UP Марина Ільїна заснувала благодійний фонд PIN-UP Foundation, волонтери якого щодня допомагають українцям. За період діяльності волонтери фонду доставляли продукти і ліки громадам різних регіонів України, здійснили гуманітарну місію в Херсон одразу після підриву Каховської ГЕС, запустили гуманітарний проєкт LINE-UP з доставки товарів першої потреби у прифронтові міста.
Фонд допомагав евакуювати українців за кордон, регулярно надає різну допомогу місту Харків, ремонтує і облаштовує дитячі центри, встановлює стаціонарні укриття в містах.
"PIN-UP Foundation продовжує стояти поруч і надавати допомогу українцям, бо сьогодні, як ніколи, ми маємо бути обʼєднаними і сильними. У кожній допомозі, у кожному вчинку та слові — наша віра в перемогу і майбутнє України. Фонд і далі продовжуватиме свою благодійну місію", - прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.
Загалом PIN-UP Foundation надав допомогу 15 тис. українцям з понад 100 населених пунктів Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей. Волонтери фонду доставили понад 200 тонн необхідної продукції в громади. Загалом фонд спрямував на благодійність 52 млн гривень.
Гуманітарна допомога
Допомога медичним закладам
Фонд допоміг клінічній лікарні "Феофанія" у місті Києві — були закуплені й передані ліки та гігієнічні матеріали для медичного персоналу та пацієнтів лікарні.
Евакуація українців до Європи
Благодійний фонд тричі фінансово забезпечив перевезення до Німеччини українських сімей з Донецької, Харківської та Миколаївської областей, які постраждали від воєнних дій і втратили своє житло в Україні. Загалом за сприяння фонду до Європи потрапили 90 українців.
Допомога Харкову
Допомога дітям
Укриття
PIN-UP Foundation надав стаціонарні укриття місту Херсон і населеному пункту Циркуни Харківської області. Під час повітряних тривог місцяни можуть користуватися цими укриттями задля власної безпеки.
PIN-UP Foundation - благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.
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