PIN-UP Foundation помог более 15 тысяч украинцев

С начала полномасштабной войны в Украине владелица бренда PIN-UP Марина Ильина основала благотворительный фонд PIN-UP Foundation, волонтеры которого ежедневно помогают украинцам. За период деятельности волонтеры фонда доставляли продукты и лекарства общинам разных регионов Украины, осуществили гуманитарную миссию в Херсон сразу после подрыва Каховской ГЭС, запустили гуманитарный проект LINE-UP по доставке товаров первой потребности в прифронтовые города.

Фонд помогал эвакуировать украинцев за границу, регулярно оказывает разную помощь городу Харьков, ремонтирует и обустраивает детские центры, устанавливает стационарные укрытия в городах.

"PIN-UP Foundation продолжает стоять рядом и оказывать помощь украинцам, потому что сегодня, как никогда, мы должны быть объединенными и сильными. В каждой помощи, в каждом поступке и слове наша вера в победу и будущее Украины. Фонд и дальше будет продолжать свою благотворительную миссию", - прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

В общей сложности PIN-UP Foundation оказал помощь 15 тыс. украинцам из более чем 100 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. Волонтеры фонда доставили более 200 тонн требуемой продукции в общины. В общей сложности фонд направил на благотворительность 52 млн гривен.

Гуманитарная помощь

PIN-UP Foundation предоставил 80 тонн продуктов, лекарств и детских товаров переселенцам, которые из-за боевых действий потеряли жилье и поселились в общинах Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

В рамках проекта LINE-UP, который был запущен в апреле 2023 года, волонтеры фонда совершили более 108 гуманитарных поездок в 71 населенный пункт на прифронтовые территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В общей сложности они доставили в общин 100 тонн товаров первой потребности (продукты, лекарства, бытовая химия, детские наборы). Фонд продолжает получать запросы в помощь, проект LINE-UP работает.

Волонтеры фонда участвовали в спасательной миссии после подрыва Каховской ГЭС. Команда снабдила херсонцев товарами первой потребности (10 тонн воды, медикаменты, 5 тонн корма для животных, пищевые продукты, средства гигиены, спасательные жилеты, матрасы, подушки, пледы, надувные лодки, моторы и другие необходимые вещи) и в течение недели оказывала разную помощь людям .

Помощь медицинским учреждениям

Фонд помог клинической больнице "Феофания" в городе Киеве — были закуплены и переданы лекарства и гигиенические материалы для медицинского персонала и пациентов больницы.

Эвакуация украинцев в Европу

Благотворительный фонд трижды финансово обеспечил перевозку в Германию украинских семей из Донецкой, Харьковской и Николаевской областей, пострадавших от военных действий и потерявших свое жилье в Украине. В общей сложности при содействии фонда в Европу попали 90 украинцев.

Помощь Харькову

Фонд приобрел мощный генератор Aksa, который помог обеспечить стабильную и бесперебойную работу харьковского метро в отсутствие энергоснабжения, а также два дизельных генератора для котельных города, обеспечивающих теплом четыре жилых дома, общежитие и колледж.

PIN-UP Foundation закупил необходимое оборудование для пяти пунктов обогрева в Харькове – 10 генераторов, 10 буржуек, 10 конвекторов, 25 прожекторов, 10 тепловых подушек, 10 термопотов и пять аптечек.

PIN-UP Foundation присоединился к восстановлению фасада харьковского памятника архитектуры (киноконцертный зал "Украина"), поврежденного обстрелами.

Помощь детям

В городе Днепр фонд обеспечил мебелью ХАБ, созданный для поддержки и развития детей, переживающих сложный период войны. В частности, пространство для детей получило от фонда парты для учебных кабинетов, магнитно-маркерные доски, мольберты и канцелярию для рисования на холстах, пуфики для игровой зоны, кинотеатра, тренингов, выездных мероприятий, а также столы и стеллажи для обустройства зоны преподавателей и волонтеров, работающих в ХАБ. Теперь дети могут заниматься изобразительным искусством, изучать английский язык, заниматься танцами и каратэ, а также получать психологическую поддержку.

PIN-UP Foundation в сотрудничестве с TulSun Foundation подготовили к зиме Фастовский учебно-реабилитационный центр, где обучается 172 ребенка с инвалидностью. Полностью был утеплен фасад помещения, а также произошла замена окон на новые. Это обеспечило питомцев центра теплом и улучшило условия их обучения.

Волонтеры фонда развезли 4561 новогодний подарок для детей в 39 прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей.

Укрытие

PIN-UP Foundation предоставил стационарные укрытия городу Херсон и населенному пункту Циркуны Харьковской области. Во время воздушных тревог места могут пользоваться этими укрытиями для собственной безопасности.

PIN-UP Foundation - благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.