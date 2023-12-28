PIN-UP Foundation помог более 15 тысяч украинцев

Помощь от благотворительного фонда PIN-UP Foundation за весь период деятельности получили 15 тысяч украинцев в более чем 100 населенных пунктах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
С начала полномасштабной войны в Украине владелица бренда PIN-UP Марина Ильина основала благотворительный фонд PIN-UP Foundation, волонтеры которого ежедневно помогают украинцам. За период деятельности волонтеры фонда доставляли продукты и лекарства общинам разных регионов Украины, осуществили гуманитарную миссию в Херсон сразу после подрыва Каховской ГЭС, запустили гуманитарный проект LINE-UP по доставке товаров первой потребности в прифронтовые города.
Фонд помогал эвакуировать украинцев за границу, регулярно оказывает разную помощь городу Харьков, ремонтирует и обустраивает детские центры, устанавливает стационарные укрытия в городах.
"PIN-UP Foundation продолжает стоять рядом и оказывать помощь украинцам, потому что сегодня, как никогда, мы должны быть объединенными и сильными. В каждой помощи, в каждом поступке и слове наша вера в победу и будущее Украины. Фонд и дальше будет продолжать свою благотворительную миссию", - прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.
В общей сложности PIN-UP Foundation оказал помощь 15 тыс. украинцам из более чем 100 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. Волонтеры фонда доставили более 200 тонн требуемой продукции в общины. В общей сложности фонд направил на благотворительность 52 млн гривен.
Гуманитарная помощь
Помощь медицинским учреждениям
Фонд помог клинической больнице "Феофания" в городе Киеве — были закуплены и переданы лекарства и гигиенические материалы для медицинского персонала и пациентов больницы.
Эвакуация украинцев в Европу
Благотворительный фонд трижды финансово обеспечил перевозку в Германию украинских семей из Донецкой, Харьковской и Николаевской областей, пострадавших от военных действий и потерявших свое жилье в Украине. В общей сложности при содействии фонда в Европу попали 90 украинцев.
Помощь Харькову
Помощь детям
Укрытие
PIN-UP Foundation предоставил стационарные укрытия городу Херсон и населенному пункту Циркуны Харьковской области. Во время воздушных тревог места могут пользоваться этими укрытиями для собственной безопасности.
PIN-UP Foundation - благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.
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