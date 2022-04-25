UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пилоты сбитого под Харьковом самолета приземлились на оккупированной территории, - глава ОВА

Фото: пилоты сбитого под Харьковом самолета приземлились на оккупированной территории (gettyimeges)
Автор: Евгений Прокопенко

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о судьбе пилотов сбитого в Харьковской области самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубов в Национальном телемарафоне.

"К сожалению нет (пилотов не задержали-ред.), потому что они приземлились на оккупированную территорию. Но несмотря на характер поражения самолета, то надеемся, что там приземлились уже тела пилотов", - прокомментировал Синєгубов.

Напомним, речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34, который 25 апреля обезвредили украинские военные в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков