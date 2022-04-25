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Пілоти збитого під Харковом літака приземлилися на окупованій території, - глава ОВА

Фото: пілоти збитого під Харковом літака приземлилися на окупованій території (gettyimeges)
Автор: Євгеній Прокопенко

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про долю пілотів збитого у Харківській області літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубов в Національному телемарафоні.

"На жаль ні (пілотів не затримали - ред.), бо вони приземлилися на окуповану територію. Але зважаючи на характер ураження літака, то сподіваємося, що там приземлилися вже тіла пілотів" - прокоментував Синєгубов.

Нагадаємо, мова йде про винищувач-бомбардувальник Су-34, який 25 квітня знешкодили українські військові в Харківській області.

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