ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пілоти збитого під Харковом літака приземлилися на окупованій території, - глава ОВА

Новость на русском →
Україна, Понеділок 25 квітня 2022 22:53
Пілоти збитого під Харковом літака приземлилися на окупованій території, - глава ОВА Фото: пілоти збитого під Харковом літака приземлилися на окупованій території (gettyimeges)
Автор: Євгеній Прокопенко

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про долю пілотів збитого у Харківській області літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубов в Національному телемарафоні.

"На жаль ні (пілотів не затримали - ред.), бо вони приземлилися на окуповану територію. Але зважаючи на характер ураження літака, то сподіваємося, що там приземлилися вже тіла пілотів" - прокоментував Синєгубов.

Нагадаємо, мова йде про винищувач-бомбардувальник Су-34, який 25 квітня знешкодили українські військові в Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде