Пілоту Формули-1 Антонеллі заборонили керувати подарованим суперкаром Mercedes: у чому причина

Річ у тому, що у Італії з 14 грудня 2024 року водіям-початківцям заборонено керувати автомобілями потужністю понад 102 к.с. на тонну.

Кімі Антонеллі виповнилося 18 років у серпні 2024 року, на права він здав у січні 2025 року, тож до 2028 року в Італії він буде змушений сідати за кермо лише малопотужних машин. Mercedes-AMG GT 63 S розвиває 612 кінських сил, що відповідає питомій віддачі 322 кінських сил на тонну. Втім, пілот може їздити на новому авто в інших країнах, де немає подібних обмежень.

Антонеллі став наймолодшим пілотом, який очолив перегони. Наразі найбільшою проблемою для участі італійця у змаганнях стало навчання. Пілот зізнався, що закінчує школу, і він має знайти в щільному календарі Формули-1 час, щоб скласти іспити.

"Було б прикро просто кинути навчання в останній рік. До того ж, моя мама переживає за мене, тож я зроблю це і для неї", - заявив Кімі Антонеллі.