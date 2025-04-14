Пилоту Формулы-1 Антонелли запретили управлять подаренным суперкаром Mercedes: в чем причина

Дело в том, что в Италии с 14 декабря 2024 года начинающим водителям запрещено управлять автомобилями мощностью более 102 л.с. на тонну.

Кими Антонелли исполнилось 18 лет в августе 2024 года, на права он сдал в январе 2025 года, поэтому до 2028 года в Италии он будет вынужден садиться за руль только маломощных машин. Mercedes-AMG GT 63 S развивает 612 лошадиных сил, что соответствует удельной отдаче 322 лошадиных сил на тонну. Впрочем, пилот может ездить на новом авто в других странах, где нет подобных ограничений.

Антонелли стал самым молодым пилотом, который возглавил гонку. Сейчас самой большой проблемой для участия итальянца в соревнованиях стало обучение. Пилот признался, что заканчивает школу, и он должен найти в плотном календаре Формулы-1 время, чтобы сдать экзамены.

"Было бы обидно просто бросить учебу в последний год. К тому же, моя мама переживает за меня, так что я сделаю это и для нее", - заявил Кими Антонелли.