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Пілоту Формули-1 Антонеллі заборонили керувати подарованим суперкаром Mercedes: у чому причина

Понеділок 14 квітня 2025 14:26
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Пілоту Формули-1 Антонеллі заборонили керувати подарованим суперкаром Mercedes: у чому причина Фото: Антонеллі заборонили керувати подарованим суперкаром Mercedes-AMG (mercedes-benz-kiev.com)
Автор: Константин Широкун

Пілоту Формули-1 з команди Mercedes-AMG, італійцю Кімі Антонеллі подарували спортивне купе AMG GT 63 S серії Motorsport Collectors Edition. Однак на батьківщині пілот ще довго не зможе їздити за кермом через оновлені правила дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.com.

Річ у тому, що у Італії з 14 грудня 2024 року водіям-початківцям заборонено керувати автомобілями потужністю понад 102 к.с. на тонну.

Кімі Антонеллі виповнилося 18 років у серпні 2024 року, на права він здав у січні 2025 року, тож до 2028 року в Італії він буде змушений сідати за кермо лише малопотужних машин. Mercedes-AMG GT 63 S розвиває 612 кінських сил, що відповідає питомій віддачі 322 кінських сил на тонну. Втім, пілот може їздити на новому авто в інших країнах, де немає подібних обмежень.

Антонеллі став наймолодшим пілотом, який очолив перегони. Наразі найбільшою проблемою для участі італійця у змаганнях стало навчання. Пілот зізнався, що закінчує школу, і він має знайти в щільному календарі Формули-1 час, щоб скласти іспити.

"Було б прикро просто кинути навчання в останній рік. До того ж, моя мама переживає за мене, тож я зроблю це і для неї", - заявив Кімі Антонеллі.

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Mercedes Формула-1 Автомобільний ринок
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