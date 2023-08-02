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Пілотів Білорусі, які порушили кордон Польщі, на аеродромі зустріли силовики - "Гаюн"

Ілюстративне фото: пілотів Білорусі, які порушили кордон Польщі, на аеродромі зустріли силовики (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білоруські силовики зустріли на аеродромі пілотів, які порушили кордон з Польщею на бойових вертольотах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

За інформацією моніторингового каналу, гелікоптери Мі-8 та Мі-24, які вчора порушили державний кордон Польщі, перебазували з військової частини у селі Каменюки на аеродром "Мачуліщі". Натомість до села Каменюки направили два вертольоти такого ж типу.

"Вертольоти Мі-8 та Мі-24 ВПС РБ прибули до Мачулищ в районі 17:00 та 17:50. За нашою інформацією, у Мачулищах пілотів вертольотів, які вчора випадково перетнули кордон, зустріли силовики", - сказано в повідомленні "Гаюна".

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 1 серпня, жителі польського села Біловеж помітили над своїми будинками два бойових вертольоти Білорусі. Пізніше інформацію про порушення державного кордону підтвердили у Міністерстві оборони Польщі.

У відомстві зазначили, що одразу повідомили Північноатлантичний альянс про інцидент.

При цьому в Міноборони Білорусі відкидали звинувачення Польщі та назвали їх хибними.

Сьогодні Міністерство закордонних справ Польщі вирішило викликати тимчасового повіреного у справах Білорусі на тлі такого скандалу.

Більш детально про порушення кордону Польщі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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