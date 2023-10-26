Пілоти почали підготовку на F-16 у США? У Повітряних силах відреагували на інформацію ЗМІ

"Ми казали, що це (польоти пілотів на F-16, - ред.) відбудеться найближчим часом. Якщо у Politico є якась інформація більше, то слава богу", - сказав він.

Ігнат додав, що Україна наперед партнерів, які займаються підготовкою пілотів нічого не говорить, бо "це має бути узгоджена позиція щодо того чи іншого процесу".

"Зрозуміло, що нам хочеться якомога швидше. Сталося це чи не сталося - я думаю ми дізнаємося. Дійсно, коли наші льотчики оприлюднять перше фото в кабіні літака після вдалого вильоту, то всі про це дізнаються", - додав Ігнат.

Спікер підкреслив, що зрештою в Politico та інших виданнях західних немає якоїсь уточнюючої інформації.

"Так, навчаються. Так, проходять підготовку. В кожного індивідуальна програма. Хтось ще, можливо, проходить якісь мовні речі. Хтось вже завершує підготовку на тренажері ну і готується власне пересісти в літак, який буде пілотований з інструктором і відповідно вже ним самим", - констатував він.

Підготовка українських пілотів на F-16

Кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США. За її словами, у середу, 25 жовтня, українські пілоти вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

При цьому 22 жовтня Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.