Пілот середняка Формули-1 пропустить передсезонні тести: перший старт під загрозою

Британська стайня заявила про "невеликий нещасний випадок" на тренуванні канадця. 24-річний пілот травмувався під час велосипедної поїздки.

Стролл, як наслідок, пропустить передсезонні тести Формули-1 в Сахірі 23-25 лютого. Увесь час триденних заїздів команда віддасть новачку Фернандо Алонсо або додатково залучить до сесій когось із резервних пілотів. Під питанням також участь канадського гонщика в першому вікенді сезону-2023.

Якщо Стролл не відновиться до Гран-прі Бахрейну, то за кермо "Астон Мартіна" сяде чемпіон Формули-2 Феліпе Друговіч або чинний чемпіон Формули E Стоффель Вандорн. Водночас участь останнього в тестах малоймовірна через етап "електричної" Формули в ПАР 25 лютого. Щоправда, під час першої гонки сезону F1 у бельгійця графік вільний.

У сезоні-2022 Ленс Стролл набрав 18 очок і фінішував у загальному заліку за межами топ-10. Найкращий результат канадець показав у Сингапурі, завершивши гран-прі на 6-й сходинці. У Кубку конструкторів "Астон Мартін" посів 7-ме місце.