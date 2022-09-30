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Пілот "Макларена" підготував шолом у стилі героя франшизи бойової фантастики

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Сингапур, П'ятниця 30 вересня 2022 12:11
Пілот "Макларена" підготував шолом у стилі героя франшизи бойової фантастики Фото: Ландо Норріс отримав унікальний шолом (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорців

На Гран-прі Сингапуру Формули-1 гонщик "Макларена" Ландо Норріс їздитиме в шоломі, виконаному в стилістиці серії ігор Halo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

Британський пілот матиме особливе екіпірування на черговому етапі Королівських автоперегонів. 22-річний гонщик виступить у шоломі Мастера Чіфа.

Норріс активно цікавиться франшизою Halo. Він веде стріми ігор на Twitch із аудиторією понад 1 млн осіб. Також британець є власником кіберспортивного клубу Quadrant. У ньому є склади для Call of Duty та Halo.

Співпраця Норріса та Halo Esports не обмежиться Гран-прі Сингапуру. Незабаром у рамках партнерства між пілотом і франшизою у серії ігор з'явиться скін його кіберспортивного клубу.

Раніше наразі єдиний новачок сезону-2023 Королівських автоперегонів Піастрі визначився з номером для виступів у Формулі-1. Молодий австралієць обрав цифру 81, під якою виступав у картингу на батьківщині та в молодіжних серіях у Європі.

До слова, раніше ФІА затвердила календар Формули-1 на сезон-2023.

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