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Пилот "Макларена" подготовил шлем в стиле героя франшизы боевой фантастики

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Сингапур, Пятница 30 сентября 2022 12:11
Пилот "Макларена" подготовил шлем в стиле героя франшизы боевой фантастики Фото: Ландо Норрис получил уникальный шлем (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

На Гран-при Сингапура Формулы-1 гонщик "Макларена" Ландо Норрис будет гоняться в шлеме, исполненном в стилистике серии игр Halo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

Британский пилот получил особую экипировку на очередном этапе Королевских автогонок. 22-летний гонщик выступит в шлеме Мастера Чифа.

Норрис активно интересуется франшизой Halo. Он ведет стримы игр на Twitch с аудиторией свыше1 млн человек. Также британец является владельцем киберспортивного клуба Quadrant. В нем есть составы для Call of Duty и Halo.

Сотрудничество Норриса и Halo Esports не ограничится Гран-при Сингапура. В скором времени в рамках партнерства между пилотом и франшизой в серии игр появится скин его киберспортивного клуба.

Ранее единственный новичок сезона-2023 Королевских автогонок Пиастри определился с номером для выступлений в Формуле-1. Молодой австралиец выбрал цифру 81, под которой выступал в картинге на родине и молодежных сериях в Европе.

К слову, ранее ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

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