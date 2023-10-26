Пілот "Макларена" Норріс відмовився від переходу в "Ред Булл"

23-річний пілот відмовився від контракту на сезон-2024 з австрійською стайнею. Британець вірить у подальший прогрес "Макларена".

Журналіст Сейвуд оприлюднив інформацію про кількатижневі розмови про спроби "Ред Булла" викупити контракт Норріса на прийдешній сезон. Команда-лідер сезону намагалася зробити британця партнером по стайні триразового чемпіона світу Ферстаппена замість Переса.

"Усі це заперечували, але дискусії безперечно були. Мені розповіли, що зрештою Ландо відмовився від цього, вочевидь, через поліпшення результатів "Макларена", – написав Сейвуд.

Хто такий Ландо Норріс

Уродженець Брістоля, займався кінним спортом, їздою на квадроциклах і мотоциклах, поки не захопився картингом у 7 років. Навчався в державній школі, не здав випускні іспити, вивчав математику та фізику з репетитором.

Після кількох років у різноманітних автомобільних серіях у 2016-му виграв престижну нагороду McLaren Autosport BRDC Young Driver. Приз дозволив займатися на симуляторах "Макларена" впродовж року, а через рік він став тест-пілотом і резервним гонщиком команди. Дебютував у Формулі-1 в сезоні-2019.

Наразі провів 100 гран-прі в Королеві автоспорту. За цей час здобув 1 поул, показав 5 найшвидших кіл і 12 разів піднявся на подіум. Найвища позиція на фініші – 2-ге місце (6 разів).