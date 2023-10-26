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Пилот "Макларена" Норрис отказался от перехода в "Ред Булл"

Фото: Ландо Норрис (справа) решил остаться в "Макларене" (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис отклонил предложение перейти в ряды победителя Кубка конструкторов-2023 "Ред Булла".

Об этом заявил обозреватель Королевских автогонок Джо Сейвуд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный сайт инсайдера.

23-летний пилот отказался от контракта на сезон-2024 с австрийской конюшней. Британец верит в дальнейший прогресс "Макларена".

Журналист Сейвуд обнародовал информацию о многонедельных разговорах о попытках "Ред Булла" выкупить контракт Норриса на предстоящий сезон. Команда-лидер сезона пыталась сделать британца партнером по конюшне трехкратного чемпиона мира Ферстаппена вместо Переса.

"Все это отрицали, но дискуссии бесспорно были. Мне рассказали, что в конце концов Ландо отказался от этого, очевидно, из-за улучшения результатов "Макларена", – написал Сейвуд.

Кто такой Ландо Норрис

Уроженец Бристоля, занимался конным спортом, ездой на квадроциклах и мотоциклах, пока не увлекся картингом в 7 лет. Учился в государственной школе, не сдал выпускные экзамены, изучал математику и физику с репетитором.

После нескольких лет в различных автомобильных сериях в 2016 году выиграл престижную награду McLaren Autosport BRDC Young Driver. Приз позволил заниматься на симуляторах "Макларена" в течение года, а год спустя он стал тест-пилотом и резервным гонщиком команды. Дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2019.

В настоящее время провел 100 гран-при в Королеве автоспорта. За это время завоевал 1 поул, показал 5 самых быстрых кругов и 12 раз поднялся на подиум. Самая высокая позиция на финише – 2-е место (6 раз).

К слову, ранее Хэмилтон потерял подиум Гран-при США из-за нетипичного нарушения.

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Формула-1