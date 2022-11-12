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Пілот "Хааса" сенсаційно стартуватиме першим у спринті Гран-прі Бразилії

Фото: Феліпе Масса та Кевін Магнуссен (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Неочікуваною перемогою гонщика команди "Хаас" Кевіна Магнуссена завершилися дощові кваліфікаційні заїзди на бразильському автодромі "Інтерлагос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Данець показав найкращий час у непростих погодних умовах траси в Сан-Паулу. Найшвидше коло у фінальній спробі він проїхав за 1:11.674 на гумі "софт".

Після першого сегменту з боротьби вибули пілот "Хааса" Шумахер, Цунода з "Альфа Таурі", обидва гонщики "Альфа Ромео" – Боттас і Чжоу, а також Латіфі ("Вільямс"). У другому ж припинили виступи пілот "Астон Мартіна" Стролл, Ріккардо на "Макларені", ветеран Феттель ("Астон Мартін"), гонщик "Альфа Таурі" Гаслі та Албон із "Вільямса".

Третій сегмент розпочався зі швидкого кола Магнуссена. Данець із "Хааса" на дві десяті секунди випередив дворазового чемпіона світу Ферстаппена ("Ред Булл") та майже на чотири десятих – Расселла з "Мерседеса". Останній на наступному ж колі вилетів у гравій і спровокував появу червоного прапора. Коли ж його зняли, на "Інтерлагосі" задощило так, що вже ніхто змагатися з Магнуссеном не зміг.

Для 30-річного данця і для стайні "Хаас" цей поул став першим в історії. На зорі своєї кар'єри у Формулі-1 він фінішував на подіумі Гран-прі Австралії-2014 за кермом "Макларена". Ще двічі він забирав найшвидші кола в гонках.

Спринт у Бразилії відбудеться у суботу, 12 листопада. Старт – о 21:30 за київським часом. Натомість гонка запланована на 20:00 неділі.

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Формула-1