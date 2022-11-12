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Пилот "Хааса" сенсационно будет стартовать первым в спринте Гран-при Бразилии

Фото: Фелипе Масса и Кевин Магнуссен (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданной победой гонщика команды "Хаас" Кевина Магнуссена завершились дождевые квалификационные заезды на бразильском автодроме "Интерлагос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Датчанин показал лучшее время в непростых погодных условиях трассы в Сан-Паулу. Самый быстрый круг в финальной попытке он проехал за 1:11.674 на резине "софт".

После первого сегмента из борьбы выбыли пилот "Хааса" Шумахер, Цунода из "Альфа Таури", оба гонщика "Альфа Ромео" – Боттас и Чжоу, а также Латифи ("Уильямс"). Во втором же прекратили выступления пилот "Астон Мартина" Стролл, Риккардо на "Макларене", ветеран Феттель ("Астон Мартин"), гонщик "Альфа Таури" Гасли и Албон из "Уильямса".

Третий сегмент начался с быстрого круга Магнуссена. Датчанин из "Хааса" на две десятые секунды опередил двукратного чемпиона мира Ферстаппена ("Ред Булл") и почти на четыре десятых – Расселла из "Мерседеса". Последний на следующем же круге вылетел в гравий и спровоцировал появление красного флага. Когда же его сняли, на "Интерлагосе" пошел такой дождь, что уже никто соперничать с Магнуссеном не смог.

Для 30-летнего датчанина и для конюшни "Хаас" этот поул стал первым в истории. На заре своей карьеры в Формуле-1 он финишировал на подиуме Гран-при Австралии-2014 за рулем "Макларена". Еще дважды он забирал самые быстрые круги в гонках.

Спринт в Бразилии состоится в субботу, 12 ноября. Старт – в 21:30 по киевскому времени. Гонка же запланирована на 20:00 воскресенья.

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Формула-1