Пілот "Феррарі" розібрався зі злочинцями в центрі Мілана: що трапилося

Увечері 3 вересня до 29-річного пілота підійшли двоє невідомих у центрі Мілана. Вони зняли з руки іспанця елітний годинник і намагалися втекти.

Сайнс кинувся за грабіжниками та з допомогою товариша і випадкових перехожих зумів затримати їх. Гонщик повернув дорогий аксесуар і викликав поліцію. Правоохоронці арештували зловмисників і взяли свідчення в зірки автоперегонів.

За даними The Sun, годинник Сайнса коштує орієнтовно 500 тисяч фунтів. Ідеться про одну з моделей швейцарського бренду Richard Mille. Раніше жертвами подібних злочинів стали інші пілоти Формули-1 – Шарль Леклер із "Феррарі" (Richard Mille на 320 тисяч доларів) і Ландо Норріс (Richard Mille на 55 тисяч доларів).

Напередодні Сайнс фінішував третім на Гран-прі Італії після старту з першої позиції. Для іспанця подіум у Монці став першим у нинішньому сезоні. У загальному заліку пілотів він іде на 5-й сходинці.