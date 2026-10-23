Пільгу можна втратити через низку помилок: що важливо знати

Українці, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, можуть втратити державну підтримку через зміну обставин, несвоєчасне повідомлення Пенсійного фонду України або невідповідність установленим вимогам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Через які помилки можна втратити пільгу:

1. Не повідомити ПФУ про зміни в сім'ї

Якщо змінився склад членів сім'ї, на яких поширюється пільга, отримувач повинен повідомити про це Пенсійний фонд. Також необхідно звернутися до відомства, якщо змінилося місце проживання або перелік житлово-комунальних послуг, на які надано пільгу.

На повідомлення про такі зміни відводиться 30 календарних днів. Якщо цього не зробити, розмір пільги можуть перерахувати, а надміру виплачені кошти - вимагати повернути.

2. Не врахувати зміну доходів

Для частини пільгових категорій право на знижку залежить від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. У 2026 році він не повинен перевищувати 4 660 грн у розрахунку на одну людину за місяць.

Пенсійний фонд перевіряє відповідність цьому критерію, зокрема за даними про доходи пільговика та членів його сім'ї. Якщо дохід перевищує встановлену межу, людина може втратити право на пільгу, яка надається з урахуванням доходів.

Водночас це не означає, що людина обов'язково залишиться без допомоги. Якщо витрати на комунальні послуги є значними порівняно з доходами домогосподарства, можна звернутися за житловою субсидією.

3. Не оновити персональні дані або документи

Якщо змінилися персональні дані або період дії документа, що підтверджує право на пільгу, потрібно звернутися до Пенсійного фонду для актуалізації інформації.

Окремо варто перевірити, чи внесені необхідні відомості до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Якщо людина отримала новий пільговий статус, який потребує внесення до Реєстру, їй може знадобитися повторне звернення.

4. Не повідомити про зміну умов отримання послуг

На розмір пільги можуть впливати зміни переліку комунальних послуг, умов їх надання та інші обставини, передбачені законодавством.

Наприклад, якщо людина переїхала або почала користуватися іншими комунальними послугами, потрібно повідомити про це ПФУ. Інакше нарахування можуть не відповідати фактичним обставинам.

5. Не повернути надміру отримані кошти

Якщо пільговик отримав виплати в більшому розмірі через неповідомлення про зміни або зловживання, Пенсійний фонд може вимагати повернути надміру виплачені суми.

Тому важливо вчасно повідомляти про обставини, які впливають на право на пільгу або її розмір, і перевіряти правильність нарахувань.