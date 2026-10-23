Льготу можно потерять из-за нескольких ошибок: что важно знать
Украинцы, у которых есть право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут потерять государственную поддержку из-за изменения обстоятельств, несвоевременного уведомления Пенсионного фонда Украины или несоответствия установленным требованиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Из-за каких ошибок можно потерять льготу:
1. Не сообщить ПФУ об изменениях в семье
Если изменился состав семьи, на членов которой распространяется льгота, получатель должен уведомить об этом Пенсионный фонд. Также необходимо обратиться в ведомство, если изменилось место жительства или перечень жилищно-коммунальных услуг, на оплату которых предоставлена льгота.
На уведомление о таких изменениях отводится 30 календарных дней. Если этого не сделать, размер льготы могут пересчитать, а излишне выплаченные средства - потребовать вернуть.
2. Не учесть изменение доходов
Для некоторых льготных категорий право на скидку зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи. В 2026 году он не должен превышать 4660 грн в расчете на одного человека в месяц.
Пенсионный фонд проверяет соответствие этому критерию, в частности, на основании данных о доходах льготника и членов его семьи. Если доход превышает установленный предел, человек может потерять право на льготу, предоставляемую с учетом доходов.
В то же время это не означает, что человек обязательно останется без помощи. Если расходы на коммунальные услуги значительны по сравнению с доходами домохозяйства, можно обратиться за назначением жилищной субсидии.
3. Не обновить персональные данные или документы
Если изменились персональные данные или истек срок действия документа, подтверждающего право на льготу, следует обратиться в Пенсионный фонд для актуализации информации.
Также стоит проверить, внесены ли необходимые сведения в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Если человек получил новый льготный статус, сведения о котором необходимо внести в Реестр, ему может потребоваться дополнительное обращение.
4. Не сообщить об изменении условий получения услуг
На размер льготы могут влиять изменения перечня коммунальных услуг, условий их предоставления и другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
Например, если человек переехал или стал пользоваться другими коммунальными услугами, необходимо сообщить об этом ПФУ. В противном случае начисления могут не соответствовать фактическим обстоятельствам.
5. Не вернуть излишне полученные средства
Если льготник получил выплаты в большем размере из-за несвоевременного сообщения об изменениях или предоставления недостоверных сведений, Пенсионный фонд может потребовать вернуть излишне выплаченные суммы.
Поэтому важно своевременно сообщать об обстоятельствах, влияющих на право на льготу или ее размер, и проверять правильность начислений.
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