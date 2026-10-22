Багатодітним сім'ям доступна знижка 50% на комуналку: як її отримати

Родини, які виховують трьох і більше дітей, можуть отримати 50-відсоткову знижку на оплату житла та комунальних послуг. Однак право на таку пільгу залежить від доходу сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Багатодітні сім'ї можуть користуватися пільгами на оплату житла та комунальних послуг незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Водночас для призначення знижки необхідно відповідати вимогам щодо доходу. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати граничного показника, який дає право на податкову соціальну пільгу.

У 2026 році цей показник становить 4 660 грн на одну особу на місяць.

Під час визначення права на пільгу Пенсійний фонд України враховує доходи пільговика та членів його сім'ї. Для призначення пільг у 2026 році беруть до уваги доходи за III та IV квартали попереднього року.

На які послуги поширюється знижка 50%

Багатодітні сім'ї, які відповідають установленим вимогам, можуть отримати 50-відсоткову знижку на такі витрати:

Оплату житла. Пільга поширюється на площу в межах установлених норм: 21 кв. м загальної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає у житловому приміщенні, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Комунальні послуги. Знижка передбачена на газопостачання, електроенергію та інші комунальні послуги в межах установлених норм споживання.

Скраплений газ. Пільга поширюється на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах визначених норм.

Пічне паливо. Сім'ї можуть отримати знижку на тверде та рідке пічне побутове паливо, якщо житло не має централізованого опалення, а для обігріву не використовують природний газ чи електроенергію.

Важливо враховувати, що знижка надається в межах установлених норм. Тому фактичний розмір пільги залежить від обставин конкретної сім'ї.

Пільга призначається на 12 місяців із місяця, коли визначено право на її отримання, але не довше ніж до останнього дня календарного року.

Для сімей, які вже отримували пільги з 1 січня 2025 року з урахуванням доходу, Пенсійний фонд України визначив право на пільги у 2026 році автоматично.

Повторно звертатися до ПФУ таким одержувачам не потрібно. Виняток - випадки, коли змінилися обставини, що впливають на призначення допомоги. Зокрема, йдеться про зміну складу сім'ї, місця проживання або переліку комунальних послуг, на які призначено пільгу.

Які документи потрібні для оформлення пільги

Багатодітній сім'ї, яка вперше отримала відповідне посвідчення, для оформлення знижки необхідно бути внесеною до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Якщо інформація про сім'ю вже є в Реєстрі, для призначення пільги потрібно подати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

декларацію про доходи сім'ї пільговика;

посвідчення багатодітної сім'ї;

посвідчення дитини з багатодітної сім'ї - для дітей, яким виповнилося шість років;

паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дітей;

інші документи, необхідні для призначення пільги, наприклад банківські реквізити або квитанції.

Якщо сім'я оформлює знижку на тверде паливо та скраплений газ, додатково потрібна довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Звернутися за призначенням пільги на оплату житла та комунальних послуг можна до Пенсійного фонду України. Документи приймають кількома способами: