Пільговий проїзд для ветеранів: чи можна купувати квитки з копією посвідчення УБД

Які пільги на користування транспортом надають ветеранам

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасникам бойових дій надаються пільги на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі районному та міжобласному незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка.

Також ветерани війни мають право на безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою.

"Для оформлення пільгових квитків на проїзд залізничним транспортом пасажир має пред’явити оригінал документа, який підтверджує право на пільги, та листа (книжки) талонів. Талони без посвідчення і посвідчення без талонів уважається недійсними, і проїзд тоді не оформляється", - пояснює адвокат.

Чи можна купити пільговий квиток із копією посвідчення УБД, завіреною нотаріально

"Те, що в загальному вжитку називається нотаріально посвідченим документом у юридичній площині є засвідченням вірності копій документів і витягів з них. Зокрема при вчиненні такої дії на документі проставляється відмітка "копія" та напис "згідно з оригіналом", - пояснює Ан.

Відповідно нотаріальне завірення лише підтверджує, що копія дослівно відтворює оригінал, який не суперечить закону, має юридичне значення і засвідчення вірності його копії не заборонено законом.

Тобто при пред’явленні копії посвідчення учасника бойових дій особі може бути відмовлено в оформленні проїзного документа як раз з формальної підстави - відсутності оригіналу посвідчення встановленого зразка або відсутності талонів на таке перевезення.

"При цьому суди можуть відійти від формального тлумачення таких вимог, але на це потрібне звернення до суду. Наразі судової практики з таких питань немає", - говорить адвокат.

Що робити, якщо відмовляють у продажі квитка за копією посвідчення

"Для урегулювання ситуації на вокзалі за потреби їхати швидшим шляхом ми рекомендуємо звернутись до Начальника вокзалу де розміщені каси, заступника начальника вокзалу або чергового по вокзалу. Це допоможе розв'язати питання мирно і просто", - радить Ан.

У разі втрати посвідчення УБД необхідно отримати його дублікат, оскільки копія втраченого посвідчення втрачає дійсність разом з оригіналом у разі повідомлення про його втрату.

Окрім того, чинним законодавством вже передбачені електронні посвідчення, що значно спрощує документообіг та зменшує ризик втрати такого документа.