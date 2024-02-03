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Пільговий проїзд "Укрзалізницею". Хто має право на безоплатні квитки та знижки

Ілюстративне фото: хто має право на пільговий проїзд "Укрзалізницею" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні деякі категорії громадян мають право на придбання квитків на поїзди "Укрзалізниці" безкоштовно або зі суттєвою знижкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Безкоштовний проїзд для дітей

В Україні право на безкоштовний проїзд мають діти до 6 років під час подорожі з дорослими у випадку, якщо дитина не займає окреме місце. Тоді оформляти проїзний документ не потрібно, однак при посадці необхідно показати свідоцтво про народження та паспорт.

Діти віком від 6 до 14 років мають право на знижку у розмірі 25% від вартості квитка у поїздах Україною. Однак вони можуть подорожувати лише у супроводі дорослих. Квиток при цьому купувати потрібно обов'язково, а при посадці необхідно показати документи дитини.

Що стосується іноземних поїздів, які проїжджають територією України, то право на знижку дають дітям віком від 5 до 10 років.

Знижка для учнів та студентів

Для учнів та студентів на всіх внутрішніх поїздах діє знижка у розмірі 50%. Це стосується плацкарту, вагонів 2 та 3 категорії та всіх регіональних поїздів. При купівлі квитка та при посадці в поїзд необхідно пред'явити студентський квиток. Але вона не поширюється на квитки у вагони СВ, купе та у вагони 1-го класу, крім регіональних поїздів.

Знижки для дорослих

Один раз на рік туди та назад діє 50% знижка на квитки для батьків чи подружжя військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, отриманого під час захисту колишнього СРСР, або під час виконання інших обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, або безкоштовний проїзд раз на два роки на міжнародних рейсах до країн СНД.

У період з 1 жовтня по 15 травня на внутрішніх рейсах знижку у 50% мають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше 1 одного супроводжуючого).

Безкоштовний проїзд щорічно (туди й назад) на внутрішніх рейсах мають особи з інвалідністю внаслідок війни І чи II груп. 50% знижки в період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішні рейси.

Особи з інвалідністю внаслідок війни II, III групи з-поміж учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, а також учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким понад 85 років – безкоштовний проїзд 1 раз на рік на внутрішніх рейсах, 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах.

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи – безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час проходження військової служби – безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Подорожчання квитків на потяги міжнародних рейсів

В Україні зросла вартість квитків на міжнародні залізничні пасажирські рейси на більшість поїздів. Нові тарифи почали діяти з 10 грудня.

Як пояснювали в УЗ, оновлення тарифів та перегляд розміру знижок дозволить "продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень". Докладніше про нові тарифи на ці напрямки – у матеріалі РБК-Україна.

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Укрзалізниця