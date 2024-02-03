Льготный проезд "Укрзализныцей". Кто имеет право на бесплатные билеты и скидки

Бесплатный проезд для детей

В Украине право на бесплатный проезд имеют дети до 6 лет во время путешествия со взрослыми, если ребенок не занимает отдельное место. Тогда оформлять проездной документ не нужно, однако при посадке необходимо показать свидетельство о рождении и паспорте.

Дети от 6 до 14 лет имеют право на скидку в размере 25% от стоимости билета в поездах по Украине. Однако они могут путешествовать только в сопровождении взрослых. Билет при этом покупать нужно обязательно, а при посадке нужно показать документы ребенка.

Что касается иностранных поездов, проезжающих по территории Украины, то право на скидку дают детям в возрасте от 5 до 10 лет.

Скидка для учащихся и студентов

Для учащихся и студентов во всех внутренних поездах действует скидка в размере 50%. Это касается плацкарты, вагонов 2 и 3 категории и всех региональных поездов. При покупке билета и посадке в поезд необходимо предъявить студенческий билет. Но она не распространяется на билеты в вагоны СВ, купе и вагоны 1-го класса, кроме региональных поездов.

Скидки для взрослых

Один раз в год туда и обратно действует 50% скидка на билеты для родителей или супругов военнослужащих, погибших в результате ранения, полученного при защите бывшего СССР, или при выполнении других обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, или бесплатный проезд раз в два года на международных рейсах в страны СНГ.

В период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах скидку в 50% имеют лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего).

Бесплатный проезд ежегодно (туда и обратно) на внутренних рейсах имеют лица с инвалидностью в результате войны I или II групп. 50% скидки в период с 1 октября по 15 мая на внутренние рейсы.

Лица с инвалидностью в результате войны II, III группы среди участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше, а также участники боевых действий в период Второй мировой войны, которым более 85 лет – бесплатный проезд 1 раз в год на внутренних рейсах, 50% скидки с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах.

Лица с инвалидностью в результате войны III группы – бесплатный проезд 1 раз в два года (туда и обратно) или проезд 1 раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд 1 раз в два года (туда и обратно) или 1 раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Родители погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы – бесплатный проезд 1 раз в два года (туда и обратно) или проезд 1 раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Удорожание билетов на поезда международных рейсов

В Украине выросла стоимость билетов на международные железнодорожные пассажирские рейсы на большинство поездов. Новые тарифы начали действовать с 10 декабря.

Как объясняли в УЗ, обновление тарифов и пересмотр размера скидок позволит "продолжить обновление парка вагонов и уменьшить общий ущерб от пассажирских перевозок". Подробнее о новых тарифах на эти направления – в материале РБК-Украина.

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