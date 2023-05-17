Пільговики зможуть отримати невиплачені кошти: як це зробити

Пільговики можуть отримати не виплачені суми. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними прес-служби, йдеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року і які було повернуто "Ощадбанком" на рахунок Мінсоцполітики.
"Ці кошти органи Пенсійного фонду України виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків", - повідомили у ПФУ.
Для отримання невиплачених сум пільговику потрібно подати до органу Фонду заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначити:
Нагадаємо, ПФУ спрямував на субсидії та пільги за березень 5,4 млрд гривень. Це менше, ніж розмір за лютий (5,7 млрд гривень).
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